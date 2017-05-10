Теракт у Стокгольмі: у терориста з Узбекистану не виявили психічних розладів

Рахмат Акілов, якого підозрюють у наїзді на натовп вантажівкою в Стокгольмі, не був психічно хворим у момент скоєння теракту, в якому загинули п'ять осіб та ще 14 отримали травми. Про це йдеться у медичному звіті, передає Європейська правда.

У звіті зі судової психіатрії, який був переданий в окружний суд Стокгольма, йдеться, що 39-річний Рахмат Акілов не мав серйозних психічних розладів.

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Його адвокат Йохан Ерікссон сказав, що такий звіт "робиться на регулярній основі в питаннях серйозного характеру, саме як зараз".

Нагадаємо, у квітні в результаті наїзду вантажівки на людей у центрі Стокгольма загинули 5 людей, 15 отримали поранення.

У скоєнні теракту в Стокгольмі підозрюють уродженця Узбекистану Рахмата Акілова, який згодом зізнався у вчиненні терористичного злочину.

Шведський суд ухвалив рішення про арешт уродженця Узбекистану Рахмата Акілова, головного підозрюваного у скоєнні теракту в Стокгольмі, в результаті якого загинули 5 людей, 15 отримали поранення.