Лавров заявив, що не говорив із Трампом про санкції проти Росії, які були введені через агресію в Україні

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не обговорювались санкції, які були введені через російську агресію в Україні, повідомляє The New York Times.

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Як відзначає журналіст видання, Лавров роздратувався через питання щодо санкцій та заявив, що американські санкції проти Росії у зв'язку з подіями в Україні не обговорювалися під час зустрічі.

Як повідомляв УНІАН раніше, прес-служба Білого дому повідомляла, що Трамп під час зустрічі з Лавровим наголосив на відповідальності Москви за виконання Мінських угод.

"Президент порушив питання України, висловив відданість своєї адміністрації бути і надалі залученою до врегулювання конфлікту, а також наголосив на відповідальності Росії повною мірою виконувати Мінські угоди", - заявили у Білому домі.