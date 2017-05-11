Лавров заявив, що не говорив із Трампом про санкції проти Росії, які були введені через агресію в Україні
Лавров роздратувався, відповідаючи на запитання журналістів про санкції.
Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не обговорювались санкції, які були введені через російську агресію в Україні, повідомляє The New York Times.
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Як відзначає журналіст видання, Лавров роздратувався через питання щодо санкцій та заявив, що американські санкції проти Росії у зв'язку з подіями в Україні не обговорювалися під час зустрічі.
Як повідомляв УНІАН раніше, прес-служба Білого дому повідомляла, що Трамп під час зустрічі з Лавровим наголосив на відповідальності Москви за виконання Мінських угод.
"Президент порушив питання України, висловив відданість своєї адміністрації бути і надалі залученою до врегулювання конфлікту, а також наголосив на відповідальності Росії повною мірою виконувати Мінські угоди", - заявили у Білому домі.