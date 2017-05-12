Росія назвала "привітанням" зближення свого винищувача з літаком США над Чорним морем

Російське міністерство оборони назвало "маневром привітання" зближення свого винищувача з американським літаком-розвідником над Чорним морем. Так міноборони прокоментувало повідомлення американської сторони про перехоплення їх розвідника Росією, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За твердженням російського відомства, інцидент стався 9 травня близько 12:00 за московським часом: Росія виявила над нейтральними водами Чорного моря "повітряну ціль", що наближалася до кордону.

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Для перехоплення у повітря підняли винищувач Су-30, пілот якого і повідомив, що невідомий об'єкт - американський літак-розвідник P8A "Посейдон".

"Російський винищувач виконав маневр "привітання" американських пілотів, після чого американський літак-розвідник змінив маршрут польоту в бік віддалення від кордону з Росією", - повідомили Російській службі Бі-бі-сі в міноборони.

У відомстві не уточнили, в чому саме полягає суть згаданого привітання.

Першим про інцидент повідомив телеканал NBC: зазначалося, що російський винищувач пролетів на відстані шести метрів від розвідувального літака ВМС США, коли той виконував штатний завдання. Маневр у США вважають безпечним.

Росія і США регулярно здійснюють перехоплення літаків один одного в нейтральному повітряному просторі біля своїх кордонів. Ці інциденти почастішали після загострення відносин між країнами в 2014 році. Як правило в процесі такого перехоплення винищувач просто супроводжує інший літак.