Філіп Кіркоров заборгував банку 25 мільйонів рублів за кредитом
Співак взяв у банку два кредити і перший рік вчасно погашав борг, але після відкликання у нього ліцензії перестав робити внески.
Банк Церіх звернувся до суду з вимогою стягнути з відомого російського співака Філіпа Кіркорова заборгованості за кредитом у розмірі 25 млн рублів. Позов розгляне Хамовнічеський суд Москви 22 травня.
Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на прес-секретаря суду Ольгу Мишелову.
"Позов про стягнення заборгованості за кредитними договорами суд розгляне 22 травня о 10.10", — сказала вона.
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За даними ЗМІ, банк і Агентство по страхуванню внесків вимагають повернути 25 мільйонів рублів. Співак взяв у банку два кредити і перший рік вчасно погашав борг, але після відкликання у нього ліцензії перестав робити внески. Тоді представники банку звернулися в суд.