Білий дім: Трамп не просив ФБР припинити справу Флінна

У Білому домі заперечують, що президент США Дональд Трамп просив директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування проти колишнього радника президента з нацбезпеки Майкла Флінна. Про це повідомляє ВВС.

"Президент ніколи не просив Джеймса Комі або будь-кого іншого закрити будь-яке розслідування, включаючи розслідування, що стосується генерала Флінна", - йдеться в повідомленні Білого дому.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент США Дональд Трамп звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, який очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.