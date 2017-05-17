Унікальні діамантові сережки продали на аукціоні за $57,5 мільйонів (відео)

Найдорожчу пару сережок продали на аукціоні за 57,5 мільйонів доларів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Прикраси важать по 16 карат і, за словами ювелірів, не мають жодної вади в огранці. "Аполлон" і "Артеміда", так називаються коштовності, абсолютно ідентичні. Відрізняються тільки кольором: "Аполлон" - блакитний, а "Артеміда" - рожева.

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Як повідомляв УНІАН, раніше на аукціоні у Великобританії за $230 тисяч продали шубу стюардеси з "Титаніка".