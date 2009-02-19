Черномирдіну не можуть пробачити розв'язання газового конфлікту

Міністерство закордонних справ України загрожує вислати з країни посла Росії в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА за сприяння у вирішенні газової кризи.

Про це заявив голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, лідер «Справедливої Росії» Сергій МИРОНОВ, повідомили УНІАН в прес-службі партії «Єдина Росія».

«Віктор Степанович (ЧЕРНОМИРДІН) відомий красномовством і яскравими, образними висловлюваннями. Але чомусь упродовж багатьох років це не завадило йому успішно працювати в Україні. Навпаки, авторитет В.ЧЕРНОМИРДІНА чимало допоміг розв`язанню тих вузлів в наших міждержавних відносинах, які дехто так старанно заплутує. Тверда позиція В.ЧЕРНОМИРДІНА, безумовно, сприяла й вирішенню січневого газового конфлікту. От цього йому і не можуть пробачити», - сказав С.МИРОНОВ.

На його думку, такі заяви МЗС України свідчить «про знервований стан, в якому перебувають деякі представники українського керівництва після провалу спроби газового шантажу Росії і Європи».

С.МИРОНОВ вважає, що оскільки думка українського МЗС щодо російського посла не була узгоджена з урядом країни, то це свідчить про справедливість тих дійсно безсторонніх оцінок, які В.ЧЕРНОМИРДІН дав у своєму газетному інтерв`ю.

«Ці висловлювання були продиктовані не якимись особистими претензіями, а щирим занепокоєнням російського посла станом відносин між нашими державами, нашими братськими слов`янськими народами», - впевнений С.МИРОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України попередив посла РФ В.ЧЕРНОМИРДІНА, що його можуть оголосити персоною нон грата в Україні.

Міністр закордонних справ В.ОГРИЗКО 17 лютого під час зустрічі з російським дипломатом висловив протест у зв`язку з його недружніми і доволі недипломатичними оцінками, коментарями і висловлюваннями на адресу України і її керівництва.

За даними ЗМІ, приводом для висловлення попередження В.ЧЕРНОМИРДІНУ стало його інтерв`ю газеті "Комсомольская правда", опубліковане 11 лютого. У ньому посол РФ прокоментував російсько-українські відносини і давав специфічні характеристики керівникам України.