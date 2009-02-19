Колишні країни соцблоку зберуться окремо від "старої Європи"

Прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск запросив лідерів країн Центральної і Східної Європи провести власну зустріч на вищому рівні, присвячену кризі. Про це пише European Voice.

На пропозицію польського прем`єра, зустріч могла б відбутись у Брюсселі вранці 1 березня, перед початком загальноєвропейського антикризового саміту. Очікується, що в переговорах візьмуть участь керівники Чехії, Словаччини, Словенії, Румунії, Болгарії, Литви, Латвії й Естонії. Запрошений також президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.

На зустрічі планується виробити єдину позицію держав Центральної і Східної Європи щодо заходів, покликаних протистояти світовій кризі, які обговорюватимуться на загальноєвропейському саміті. За словами польського міністра з європейських проблем Миколая Довгелевича (Mikolaj Dowgielewicz), треба переконатися, що економічна ситуація в країнах, які нещодавно вступили до ЄС, буде взята до уваги.

Нагадаємо, 11 лютого стало відомо, що лідери Євросоюзу проведуть 1 березня незаплановану зустріч у Брюсселі, присвячену кризі і способам виходу з неї. Поки що точний список учасників саміту і програма зустрічі невідомі.

Лента.ру