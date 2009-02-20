Росія стала світовим лідером у збуті та споживанні героїну

Росія за останні роки стала абсолютним світовим лідером у збуті та споживанні героїну. Про це сьогодні повідомив директор Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків (ФСКН) Віктор Іванов, виступаючи в Держдумі під час "круглого столу" про наркотрафік з Афганістану. В.Іванов наголосив, що відсоток росіян, які вживають опіати, в п`ять-вісім разів перевищує відповідний показник у країнах Євросоюзу. Опіати, зокрема героїн, у Росії вживають до 90% всіх наркозалежних. При цьому, наголосив глава ФСКН, весь цей героїн має виключно афганське походження. В.Іванов навів дані, згідно з якими з Афганістану до Росії контрабандою ввозиться не менше 12 тонн чистого героїну, що становить 3 млрд разових доз.

За словами В.Іванова, щодоби в країні від вживання героїну вмирають 82 особи призовного віку, а щорік - 30 тис. осіб. При цьому, за різними оцінками, об`єм чистого героїну на складах в Афганістані становить 2-3 тис. тонн.

З 2001 р. по 2008 р., зазначив керівник ФСКН, після введення до Афганістану військових контингентів США і НАТО виробництво опіатів зросло в 44 рази. "У жодному разі не звинуваючи США і НАТО в цілеспрямованих діях задля наркотизації Росії, проте за фактичними потоками, що захлинають нашу країну, ми мусимо зробити висновок мінімум про бездіяльність тих, хто взяв на себе відповідальність за те, що відбувається в Афганістані", - цитує В.Іванова РосБізнесКонсалтинг.