"Перешкодити вирощувати какао": Трамп обмовився у промові про боротьбу з наркотрафіком (відео)
Відео з кумедною плутаниною викликало шквал обговорень в мережі.
Президент США Дональд Трамп на прес-конференції після зустрічі з президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом пообіцяв останньому "перешкодити вирощувати какао".
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Глава американської держави кілька разів обмовився, підміняючи слово "кока" словом "какао".
Відео з кумедною плутаниною викликало шквал обговорень в мережі.
"Сьогодні я підтвердив, що США готові допомогти Колумбії в реалізації її плану, мета якого - ліквідація обігу та фінансування наркотиків, а також запобігання вирощування какао", - заявляє президент США, звертаючись до
Раніше Трамп заявляв, що боротьба з наркотиками є однією з його головних цілей на посту президента. Це також стало однією з причин створення плану з будівництва стіни на кордоні США з Мексикою.
Most important moment: Trump just denied on camera that he urged Comey to close/back off Flynn investigation— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) May 18, 2017
Trump's s vs word. Comey's memos pic.twitter.com/EEsGwuUEYI