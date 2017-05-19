"Перешкодити вирощувати какао": Трамп обмовився у промові про боротьбу з наркотрафіком (відео)

Президент США Дональд Трамп на прес-конференції після зустрічі з президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом пообіцяв останньому "перешкодити вирощувати какао".

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Глава американської держави кілька разів обмовився, підміняючи слово "кока" словом "какао".

Відео з кумедною плутаниною викликало шквал обговорень в мережі.

"Сьогодні я підтвердив, що США готові допомогти Колумбії в реалізації її плану, мета якого - ліквідація обігу та фінансування наркотиків, а також запобігання вирощування какао", - заявляє президент США, звертаючись до

Раніше Трамп заявляв, що боротьба з наркотиками є однією з його головних цілей на посту президента. Це також стало однією з причин створення плану з будівництва стіни на кордоні США з Мексикою.