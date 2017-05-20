Чинний президент Ірану лідирує на виборах голови держави

Чинний президент Ірану Хасан Роухані лідирує на виборах голови держави, які пройшли 19 травня, повідомили в міністерстві внутрішніх справ.

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Після обробки майже 26 мільйонів бюлетенів, Роухані отримав 14,6 мільйона голосів, а його головний суперник, 56-річний Ебрахім Раісі - консервативний священнослужитель, який, як вважається, користується підтримкою верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї - 10,1 млн голосів.

Раісі вже подав скарги, заявивши про порушення під час процесу голосування. Зокрема, він звинуватив прихильників Роухані в пропаганді на виборчих дільницях, забороненої законом про вибори, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Іранській владі довелося продовжити час роботи виборчих дільниць на п'ять годин через високу явку, яка в підсумку становила близько 70%.

Згідно з даними міністерства внутрішніх справ Ірану, на виборчих дільницях проголосували понад 40 мільйонів осіб.

Роухані був обраний на перший президентський термін у 2013 році, пообіцявши покінчити з міжнародною ізоляцією країни і створити вільне суспільство.

Через два роки уряд Ірану уклав історичну угоду з шістьма світовими державами, згідно з якою Іран погодився частково згорнути ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

Ебрахім Раісі - консервативний священнослужитель і сеїд, тобто той, хто веде свій родовід безпосередньо від пророка Мухаммеда. У нього репутація людини, яка не готова йти на компроміси.

Президент є вищою виборною посадовою особою в Ірані та головою виконавчої влади. Проте більшою владою володіє Верховний лідер Ірану, під контролем якого перебувають збройні сили, судова система, державне телебачення та інші ключові урядові організації.

Верховний лідер також визначає і зовнішню політику країни.