Учасників та гостей Каннського кінофестивалю евакуювали через повідомлення про бомбу
02:58, 21 травня 2017Світ
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Всіх попросили покинути будівлю Палацу фестивалів.
Ілюстрація / REUTERS
У Франції співробітники Каннського фестивалю провели евакуацію з Палацу фестивалів через повідомлення про закладену бомбу, передають «РИА Новости".
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Всіх попросили покинути будівлю Палацу фестивалів. Тих людей, які зібралися біля входу в очікуванні показу фільму відтіснили на 15 метрів. Однак, пізніше знову почали пускати в будівлю.
Як повідомляв УНІАН раніше, в основну програму конкурсу увійшов фільм українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна". Його конкуренти в боротьбі за "пальмову гілку", зокрема, - фільми Андрія Звягінцева, Софії Копполи, Йоргоса Лантімоса, Франсуа Озона і Міхаеля Ханеке.
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