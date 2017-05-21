Учасників та гостей Каннського кінофестивалю евакуювали через повідомлення про бомбу

У Франції співробітники Каннського фестивалю провели евакуацію з Палацу фестивалів через повідомлення про закладену бомбу, передають «РИА Новости".

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Всіх попросили покинути будівлю Палацу фестивалів. Тих людей, які зібралися біля входу в очікуванні показу фільму відтіснили на 15 метрів. Однак, пізніше знову почали пускати в будівлю.

Як повідомляв УНІАН раніше, в основну програму конкурсу увійшов фільм українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна". Його конкуренти в боротьбі за "пальмову гілку", зокрема, - фільми Андрія Звягінцева, Софії Копполи, Йоргоса Лантімоса, Франсуа Озона і Міхаеля Ханеке.