У Білому домі заявили про відсутність доказів змови штабу Трампа та Кремля

В адміністрації президента США вважають, що сьогоднішні свідчення колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана у Комітеті Палати представників з розвідки вказали на відсутність доказів змови між представниками виборчого штабу Дональда Трампа та Кремлем.

Про це йдеться у заяві поширеній Білим домом, переда Голос Америки.

Читайте такожРосія намагалася втрутитися у вибори в США через радників Трампа - CNN

"Сьогоднішні слухання підтверджують те про що ми вже давно говорили: хоча розслідування ведеться вже рік, досі немає доказів змови між Росією та виборчим штабом Трампа, і що президент ніколи загрожував джерелам розвідки чи поширенню інформації між розвідувальними агенціями. Також ми дізнались, що навіть директор ЦРУ в адміністрації Барака Обами вважає витоки конфіденційної інформації "жахливими", а тих, хто стоїть за ними, необхідно "вистежити", - йдеться у документі.

Як зазначає видання, у ході виступу в Палаті представників Конгресу США Джон Бреннан неодноразово наголошував, що отримав достатню кількість розвідувальних даних щодо контактів представників штабу Трампа із Росією, щоб вважати обґрунтованим проведення розслідування з даного приводу з метою встановити того, чи були ці контакти порушення законодавства США. При цьому він заявив, що висновки про характер контактів не належать до його компетенції.

Як повідомляв УНІАН, колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що Росія нахабно втрутилася у вибори в США попри пряме попередження високопоставленому чиновнику Кремля в серпні 2016 року.