В оборонній доктрині Польщі Росію названо головною загрозою

В Оборонній концепції Польщі, представленій міністром оборони Антонієм Мацеревичем, Росію названо головною загрозою для регіону Східної Європи.

У документі, розміщеному на сайті Міністерства оборони Польщі, йдеться: "Кінцева мета Росії - створити новий світовий порядок, який грунтується на так званій "міцності світових держав". Ми припускаємо, що до 2032 року Росія зберігатиме свою агресивну позицію у закордонній та безпековій політиці. Враховуючи асиметричність військового потенціалу між Росією та членами НАТО на східних кордонах, така ситуація створює пряму загрозу для Польщі та регіону".

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Наголошується, що такої оцінки дотримується не лише Польща. Зокрема це було підтверджено рішенням Сполучених Штатів зміцнити східний фланг Альянсу та рішенням Європейського Союзу зберігати санкції проти РФ.

Також у концепції сказано, що джерело для особливого занепокоєння стосується намагання РФ за допомогою збройних сил досягати політичних цілей, у тому числі під час агресії проти Грузії у 2008 році, анексії українського Криму та агресії проти України.

"Росія готова дестабілізувати внутрішній порядок інших держав та ставить під сумнів їхню територіальну цілісність шляхом відвертого порушення міжнародного права. Дії Росії часто замасковані та здійснюються нижче рівня збройного конфлікту. Цілком реально, що РФ може розпочати регіональний конфлікт та втягнути в нього одну або декілька держав НАТО. Росія, ймовірно, також може спровокувати війну через підставних осіб в різних частинах світу для того, щоби здійснювати тиск на західні країни", - йдеться в концепції.