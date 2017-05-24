Глава Міноборони РФ назвав зовнішню політику США причиною "напруженості" в Україні та Сирії

Україна, Сирія і Корейський півострів є стратегічно важливими для Росії регіонами, заявив міністр оборони Сергій Шойгу, передає РБК.

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За словами глави Міноборони, у цих «стратегічно важливих для Росії районах» особливо сильно зростає «напруженість». Шойгу зазначив, що фактором міжнародної нестабільності залишається прагнення США до глобального лідерства.

Він додав, що Вашингтон і країни Заходу продовжують нав'язувати світові ідею про існування російської військової загрози. На думку Шойгу, це «негативно позначається на формуванні «єдиного фронту боротьби з «головним злом сучасності - міжнародним тероризмом».

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Росії Володимир Путін оголосив про уточнення «підходів щодо переоснащення військ» біля кордону на заході і південно-заході, де РФ межує з Україною, з використанням «бойового досвіду, отриманого в ході операції в Сирії».