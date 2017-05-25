Розвідка РФ обговорювала можливість впливу на Трампа через його радників - NYT

Американські спецслужби минулого літа зібрали інформацію, яка свідчить про те, що під час президентської виборчої кампанії в США високопоставлені співробітники російських спесцлужб спільно з політичними діячами РФ обговорювали, як вплинути на Дональда Трампа через його радників.

Про це пише The New York Times з посиланням на трьох діючих і відставних американських чиновників, знайомих з розвідданими США, передає РБК.

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Зокрема, в розмовах мова йшла про Пола Манафорта, який у той час керував кампанією Трампа, і Майкла Флінна, який на той момент консультував майбутнього президента. Обидва політика мали непрямі зв'язки з російськими офіційними особами. Ті, очевидно, були впевнені, що можуть вплинути на них у питанні формування думки Трампа про Росію, пише видання.

За інформацією газети, деякі представники Росії «хвалилися, наскільки добре вони знають Флінна». Інші обговорювали можливість більш широкого спілкування з колишнім президентом України Віктором Януковичем, який у свій час тісно співпрацював з Манафортом.

Тепер питання про те, чи впливала Росія безпосередньо на радників Трампа, є ключовими в розслідуванні про можливі зв'язки команди президента США з Росією, яке веде спеціальний прокурор, екс-глава ФБР Роберт Мюллер, підкреслює видання.

Білий дім, ФБР і ЦРУ відмовилися прокоментувати інформацію. Не відповіли на запити про коментарі й представники Манафорта і Флінна, зазначає газета.

Минулого тижня телеканал CNN з посиланням на джерела в розвідці й Білому домі повідомляв, що російські чиновники покладали великі надії на можливість впливу через Флінна на політику Трампа. Але, як зазначили співрозмовники телеканалу, Москва могла перебільшити як ступінь лояльності Флінна, так і його здатності просувати потрібну точку зору.