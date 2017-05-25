У Красноярському краї РФ застрелили головного редактора місцевої газети «Тон-М».

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті РФ по Красноярському краю, порушено кримінальну справу за статтею ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство).

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За попередньою версією слідства, 24 травня близько 23.00 до слідчих органів надійшло повідомлення, що в лазні, розміщеній в огорожі приватного будинку в місті Мінусинську, виявлено тіло 42-річного головного редактора газети з вогнепальними пораненнями. Слідство розглядає різні версії вбивства, в тому числі пов'язані з професійною діяльністю загиблого.

Згідно з даними на сайті видання, головним редактором газети був Дмитро Попко.