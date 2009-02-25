Росія візьме до уваги присутність в Арктиці кораблів НАТО

Плани бойової підготовки ВМФ Росії враховуватимуть чинник присутності в Арктиці кораблів НАТО, заявив РІА “Новости” високопоставлений представник Головного штабу ВМФ РФ.

"Насамперед це торкнеться планів Північного і Тихоокеанських флотів Росії", - сказав співрозмовник агентства.

Начальник Генштабу ЗС РФ Микола Макаров заявив напередодні, що російська сторона адекватно відповість на спроби мілітаризації Арктики.

Співрозмовник зазначив, що російське військове керівництво приділятиме особливу увагу захистові національних інтересів країни в Арктиці. "Головна роль в цьому відводитися атомним підводним човнам, які є ядром морських стратегічних ядерних сил країни", - сказав він.

Крім того, у полі зору ВМФ Росії постійно будуть і практичні морські райони.

"По всій довжині північних морських кордонів Росії", - уточнив військовий.