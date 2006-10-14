Ющенко привітав нового Генсекретаря ООН

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав нового Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй ПАН Гі Муна з обранням на високу посаду.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, у вітанні йдеться: «Впевнена перемога стала красномовним свідченням значущості Ваших особистих якостей, світосприйняття, притаманної Вам енергії та глибокої відданості справі реформування Організації».

В.ЮЩЕНКО запевнив Генсека ООН у повній підтримці з боку України його місії задля гідного протистояння нинішнім і майбутнім викликам та загрозам.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю новим генеральним секретарем ООН було затверджено керівника МЗС Південної Кореї ПАН Гі Муна.