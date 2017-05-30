Обама винен: Лавров прокоментував слова Макрона щодо пропагандистів RТ і Sputnik

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російські Russia Today і Sputnik у розповсюдженні брехливої пропаганди за «інерцією», яку «розв'язала» адміністрації Обами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

«Я думаю, що тут, у цих оцінках, позначилася відома інерція антиросійської кампанії, яку розпочала ще адміністрація Обами і яка захопила ряд інших країн, зокрема й в Європі. І за цією інерцією наші західні партнери ніяк не можуть вибратися», - зазначив Лавров.

При цьому він наголосив, що «фактів немає».

Він заявив, що, на думку незалежних британських структур, у діяльності Russia Today і Sputnik «жодних порушень журналістської етики виявлено не було».

«Найголовніше у всіх цих звинуваченнях у найрізноманітніших напрямах - ми не бачимо жодного конкретного факту – ні про хакерів, ні про якісь закулісні справи з втручання у вибори мало не всіх країн західного світу, ані з питання, яке пов'язане із звинуваченнями в порушенні прав представників ЛГБТ в Чечні чи на іншій частині РФ», - зазначив Лавров.

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За його словами, якщо будуть прізвища і факти, то «наші відповіді будуть конкретними».

«Жодного стосунку до переважної більшості звинувачень ми взагалі не маємо. Якщо щось і є конкретне – пред'явіть факт», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня президент Французької Республіки Еммануель Макрон звинуватив російські засоби масової інформації Russia Today і Sputnik у розповсюдженні брехливої пропаганди.

«Я можу мати ідеальні відносини із закордонними журналістами, якщо вони журналісти. Політичні діячі мають відповідальність говорити правду, якщо хтось поширює наклепи, то це вже не журналісти», - заявив Макрон, відповідаючи на питання про проблеми отримання деякими російськими журналістами акредитації від його виборчого штабу під час нещодавньої президентської кампанії.

«Russia Today і Sputnik поширювали неправдиву інформацію і наклеп, і я вважаю, що їм не було місця в моєму штабі під час передвиборчої кампанії», - заявив президент Франції.

Він сказав, що під час виборчої демократичної кампанії «деякі так звані ЗМІ діяли під впливом якихось політичних інтересів».

«Russia Today і Sputnik не вели себе як преса, як журналісти. Вони поводилися як органи впливу, як органи пропаганди, брехливої пропаганди», - наголосив Макрон.