Путін заявив, що від поставок газу з РФ залежить конкурентоспроможність економіки Німеччини

Президент Росії Володимир Путін вважає, що від поставок російського природного газу залежить конкурентоспроможність економіки Німеччини. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з керівниками закордонних інформагентств.

Читайте такожПутін: хакери - люди вільні, можуть звідки завгодно вилізтиГоворячи про відносини з Німеччиною, Путін заявив, що обсяги торгівлі між країнами відновлюються. Одним з важливих аспектів співпраці він назвав енергетику.

«Німеччина відмовилася від розвитку атомної енергетики. Де брати первинні ресурси? У Норвегії виснажуються запаси, у Великій Британії теж виснажуються запаси», - заявив Путін.

«Ми ще на минулому форумі говорили про перспективи півострова Ямал, де у нас були запаси 2,7 трлн куб. м газу. Щойно мені «Газпром» доповів, що ми відкрили там додаткові ресурси. Запаси зросли, уявляєте наскільки — в два рази: плюс 4,2 трлн куб. м – лише в одному місці. Невелика територія, але це глобальні запаси. Це глобальні запаси», - сказав Путін.

Він заявив, що «з урахуванням близькості Росії й Західної Європи, з урахуванням дешевої логістики, налагоджених процедур, технологій - це абсолютно природне партнерство».

«Ось вам, будь ласка, дешевий, екологічний, якщо говорити про вуглеводневу сировину, вид палива. Це абсолютно природна річ», - додав президент.

«Якщо говорити про довгострокові контракти – це стабільні поставки, що забезпечують, і ось це дуже важливо, що я зараз скажу, конкурентоспроможність всієї німецької економіки — надзвичайно важлива річ. Відносно дешевий ресурс, який стабільно одержується з надійного джерела», - додав Путін.