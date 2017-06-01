Путін заявив, що від поставок газу з РФ залежить конкурентоспроможність економіки Німеччини
Путін зазначив, що обсяги торгівлі між країнами відновлюються.
Президент Росії Володимир Путін вважає, що від поставок російського природного газу залежить конкурентоспроможність економіки Німеччини. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з керівниками закордонних інформагентств.
Читайте такожПутін: хакери - люди вільні, можуть звідки завгодно вилізтиГоворячи про відносини з Німеччиною, Путін заявив, що обсяги торгівлі між країнами відновлюються. Одним з важливих аспектів співпраці він назвав енергетику.
«Німеччина відмовилася від розвитку атомної енергетики. Де брати первинні ресурси? У Норвегії виснажуються запаси, у Великій Британії теж виснажуються запаси», - заявив Путін.
«Ми ще на минулому форумі говорили про перспективи півострова Ямал, де у нас були запаси 2,7 трлн куб. м газу. Щойно мені «Газпром» доповів, що ми відкрили там додаткові ресурси. Запаси зросли, уявляєте наскільки — в два рази: плюс 4,2 трлн куб. м – лише в одному місці. Невелика територія, але це глобальні запаси. Це глобальні запаси», - сказав Путін.
Він заявив, що «з урахуванням близькості Росії й Західної Європи, з урахуванням дешевої логістики, налагоджених процедур, технологій - це абсолютно природне партнерство».
«Ось вам, будь ласка, дешевий, екологічний, якщо говорити про вуглеводневу сировину, вид палива. Це абсолютно природна річ», - додав президент.
«Якщо говорити про довгострокові контракти – це стабільні поставки, що забезпечують, і ось це дуже важливо, що я зараз скажу, конкурентоспроможність всієї німецької економіки — надзвичайно важлива річ. Відносно дешевий ресурс, який стабільно одержується з надійного джерела», - додав Путін.