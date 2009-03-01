Республіканці назвали наступного кандидата в президенти США (опитування)

Колишній губернатор Массачусетса Мітт Ромні - найкращий кандидат від Республіканської партії на посаду президента США на виборах 2012 року. Такими є дані опитування, проведеного серед прихильників Республіканської партії наприкінці лютого 2009 року, повідомляє CNN.

Ромні визнали кращим кандидатом від республіканців 20 відсотків респондентів. Друге місце посів губернатор Луїзіани Бобі Джиндел, одержавши 14 відсотків голосів. Третє місце розділили конгресмен від штату Техас Рон Пол і губернатор Аляски Сара Пейлін, які набрали по 13 відсотків голосів респондентів.

Ромни став лідером такого опитування вже втретє.

Утім, зазначає CNN, дані попередніх опитувань значно відрізняються від подальших результатів кандидатів. 2007 року Джон Маккейн, який став врешті кандидатом у президенти від Республіканської партії, посів в аналогічному опитуванні лише п`яте місце.

Лента.ру