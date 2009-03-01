У зіткненні потяга з пасажирським автобусом загинули 11 осіб

Щонайменше 11 осіб загинули та ще близько 20-ти отримали поранення внаслідок зіткнення пасажирського автобуса із залізничним потягом на півночі Індії.

Як передає ІТАР-ТАСС, інцидент стався в ніч на неділю за 250 км на північ від міста Лакхнау - столиці штату Уттар-Прадеш.

За даними попереднього розслідування, автобус, який виїхав на залізничні колії, був переповнений пасажирами. Водій втік з місця події. Шестеро з постраждалих перебувають у критичному стані.