У зіткненні потяга з пасажирським автобусом загинули 11 осіб

14:41, 01 березня 2009
Світ
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Місце трагедії - штат Уттар-Прадеш

Щонайменше 11 осіб загинули та ще близько 20-ти отримали поранення внаслідок зіткнення пасажирського автобуса із залізничним потягом на півночі Індії.

Як передає ІТАР-ТАСС, інцидент стався в ніч на неділю за 250 км на північ від міста Лакхнау - столиці штату Уттар-Прадеш.

За даними попереднього розслідування, автобус, який виїхав на залізничні колії, був переповнений пасажирами. Водій втік з місця події. Шестеро з постраждалих перебувають у критичному стані.

 

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