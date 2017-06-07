Прем'єр Британії: закони про права людини можна змінювати для боротьби з тероризмом

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що змінить закони про захист прав людини, якщо вони встануть на шляху боротьби з тероризмом. За її словами, методи боротьби необхідно змінювати, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Серед іншого мова йде про більш тривалі тюремні ув'язнення засуджених за тероризм і спрощення депортації на батьківщину іноземців, підозрюваних у тероризмі, зазначила вона.

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"Я також маю на увазі обмеження свободи і пересування підозрюваних у тероризмі, у тому випадку коли у нас достатньо підстав, щоб вважати їх загрозою, але недостатньо для того, щоб переслідувати їх у суді", - заявила Мей.

"І якщо наші закони про права людини стануть у нас на шляху, ми змінимо закони", - додала прем'єр-міністр.

В інтерв'ю виданню Sun Мей також заявила, що розгляне можливість збільшення часу утримання під вартою підозрюваних до 28 днів без пред'явлення звинувачень (цей термін був скорочений до 14 днів у 2011 році).

Проблеми безпеки виявилися в центрі уваги передвиборної кампанії після терактів у Лондоні та Манчестері, проте опозиційні британські партії розкритикували заходи, запропоновані Терезою Мей.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що правильна реакція - припинити скорочення в поліції, ініційовані консерваторами, і виділити більше коштів для поліції і служб безпеки, щоб захистити демократичні цінності, включаючи закони про захист прав людини.

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Лідер ліберальних демократів Тім Феррон звинуватив прем'єр-міністра у запуску "гонки ядерних озброєнь" щодо законів про тероризм.

"Все, що вона зробить, призведе до зменшення свобод, а не тероризму", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей зазначила необхідність посилення антитерористичних заходів в країні і боротьбі з ісламським екстремізмом в Інтернеті.

Прем'єр підкреслила, що необхідно боротися і за "уми людей", перш за все - в кіберпросторі, де екстремісти часто вербують своїх прихильників.