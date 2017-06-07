В Ірані стався другий напад: озброєні чоловіки атакували мавзолей, один смертник підірвав себе

10:21, 07 червня 2017
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Як повідомляють місцеві ЗМІ, зараз мавзолей оточений правоохоронцями. Про жертв точної інформації поки немає.

2 нападників були заарештовані, третій підірвав себе / фото Tasnim News Agency‏

В Ірані в друге за день було здійснено напад озброєних чоловіків – на цей раз в мавзолеї Хомейні.

Про це йдеться в повідомленні іранського інформаційного агентства Tasnim в Twitter.

«Про ще одну стрілянину повідомили в мавзолеї імама Хомейні в південному Тегерані; поки декілька осіб отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Як уточнює агентство Mehr з посиланням на інші ЗМІ, 2 нападників були заарештовані, третій нападник - жінка, - виявилася смертницею і підірвала на собі «пояс шахіда».

За даними агентства Fars, наразі парламент, на який стався напад раніше, оточений правоохоронцями.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Reuters, раніше в будівлі парламенту Ірану стався інцидент зі стріляниною. Як поінформувало агентство Tasnim, в результаті стрілянини поранено дві людини. Також, за інформацією Tasnim, у будівлі утримуються заручники, однак представники служби безпеки не підтверджують цю інформацію.

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Теги: #стрілянна в мавзолеї в Ірані#ситуація в Ірані