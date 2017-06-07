В Ірані стався другий напад: озброєні чоловіки атакували мавзолей, один смертник підірвав себе
Як повідомляють місцеві ЗМІ, зараз мавзолей оточений правоохоронцями. Про жертв точної інформації поки немає.
В Ірані в друге за день було здійснено напад озброєних чоловіків – на цей раз в мавзолеї Хомейні.
Про це йдеться в повідомленні іранського інформаційного агентства Tasnim в Twitter.
«Про ще одну стрілянину повідомили в мавзолеї імама Хомейні в південному Тегерані; поки декілька осіб отримали поранення», – йдеться в повідомленні.
#BreakingNews: Another shooting reported at mausoleum of Imam Khomeini in southern #Tehran; Some injured so far#Iran— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 червня 2017 р.
Як уточнює агентство Mehr з посиланням на інші ЗМІ, 2 нападників були заарештовані, третій нападник - жінка, - виявилася смертницею і підірвала на собі «пояс шахіда».
#BREAKING#Iran shooting— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 червня 2017 р.
Media reports say 2 attackers arrested in Imam Khomeini shrine, third suicide shooter ahs detonated his vest.
#BREAKING#Iran shooting— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 червня 2017 р.
Suicide bomber in Imam Khomeini shrine was reportedly a woman. She blew up herself outside shrine on western yard. pic.twitter.com/gXfV5OGm0r
За даними агентства Fars, наразі парламент, на який стався напад раніше, оточений правоохоронцями.
#BREAKING#Iran Shooting@FarsNews_Agency says one of gunmen inside Parliament is a suicide bomber, currently surrounded by security forces.— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 червня 2017 р.
Читайте такожУ метро Тегерану зіткнулися два потяги: десятки постраждалих (відео)
Як повідомляв УНІАН, за інформацією Reuters, раніше в будівлі парламенту Ірану стався інцидент зі стріляниною. Як поінформувало агентство Tasnim, в результаті стрілянини поранено дві людини. Також, за інформацією Tasnim, у будівлі утримуються заручники, однак представники служби безпеки не підтверджують цю інформацію.