Остання модель Pixel Table вийшла у 2023 році, але нові покоління так і не з'явилися

У пошукового гіганта Google доволі складні відносини з ринком планшетів, і ось тепер він знову вирішив з нього піти. Можливо, цього разу назавжди.

З посиланням на керівників Google, у Bloomberg повідомили, що компанія припиняє розробку Pixel Tablet. Остання модель вийшла 2023 року, але нові покоління так і не з'явилися.

У компанії банально не бачать перспектив розвитку категорії планшетів у найближчому майбутньому. До того ж у Google зазначили, що "не уявляють собі сценарію, за якого користувачі носитимуть із собою щось іще, крім телефона".

Тим часом аналітики зазначають, що ринок планшетів знову активно зростає: у першому кварталі 2025 року їхні продажі збільшилися на 8,5%. Лідерство в секторі утримує Apple: на моделі iPad припадає частка 37,3%. Samsung посідає друге місце з часткою 18%, Xiaomi замикає третю сходинку (8,3%).

Експерти зазначають, що слабка оптимізація Android для великих екранів і орієнтація на топові пристрої могла вплинути на невдачі Google у цій категорії.

Раніше цього року Xiaomi випустила один із найкращих планшетів за співвідношенням ціна-якість. При ціні близько 200 євро покупці отримують дисплей 2,5K з підтримкою стилуса, батарею 9000 мАг і останню версію Android.

УНІАН розповідав як запобігти швидкій розрядці батареї iPad. Є шість кроків, які дозволять вашому планшету пропрацювати значно довше без підзарядки.

