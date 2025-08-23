Українцю світить 15 років, якщо його екстрадують до Німеччини.

В ордері на арешт українця Сергія К., якого підозрюють у підриві газопроводів у Німеччині, йому інкримінують звинувачення за трьома статтями.

Німецькі ЗМІ, які дізналися подробиці звинувачень щодо громадянина України, повідомили, що це такі статті: "антидержавна диверсія", "умисний підрив із використанням вибухових речовин" і "руйнування споруд". Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі, пише ARD.

У документі йдеться про те, що на початку вересня 2022 року Сергій К. прибув на острів Рюген на заздалегідь орендованій вітрильній яхті. Звідти він нібито повинен був координувати операцію і керувати командою диверсантів, яка, як припускають, складалася з капітана, чотирьох водолазів та фахівця з вибухових пристроїв.

Німецькі ЗМІ з посиланням на ордер написали, що ймовірні диверсанти встановили 4 заряди вагою від 14 до 27 кг кожен на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" на глибині близько 70-80 м. Як вибухову речовину вони використовували суміш гексогену й октогену, а на самих бомбах були годинникові механізми.

Арешт українця за підозрою в підриві Північного потоку

Російські газопроводи на території Німеччини вибухнули у вересні 2022 року.

22 серпня цього року стало відомо, що в Італії затримали підозрюваного в цьому злочині. Наразі італійський суд вирішує питання про екстрадицію підозрюваного, який є громадянином України, в Німеччину, яка видала ордер на арешт.

Того ж дня видання Wall Street Journal повідомило, що громадянин України Сергій К., є капітаном ЗСУ у відставці. Він нібито очолював групу з двох солдатів і чотирьох цивільних водолазів, завербованих спецслужбами України для встановлення вибухових речовин, які пошкодили підводні газопроводи.

