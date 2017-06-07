Теракти в парламенті і мавзолеї Ірану: ЗМІ повідомили про третю групу бойовиків, яка готувалася до атак

В Ірані була арештована група терористів, які готували ще один напад.

Дві інші групи вчинили теракти в будівлі парламенту Ірану і біля мавзолею імама Хомейні в передмісті Тегерана, повідомляє Meduza.

«Учасники третьої групи були затримані до того, як встигли скоїти напад», - повідомило іранське державне телебачення із посиланням на розвідку.

Читайте такожПодробиці атаки на мавзолей в Ірані: один з нападників вбив себе, ковтнувши ціанід

Як повідомляв УНІАН, озброєні люди відкрили вогонь у будівлі парламенту Ірану і в мавзолеї аятолли Хомейні в столиці країни Тегерані. За словами одних очевидців, парламент атакували троє - один був озброєний пістолетом, двоє з автоматами Калашникова.

Між тим один з депутатів розповів місцевим ЗМІ, що нападників було четверо.

Також повідомлялося, що в результаті атаки загинули 7 осіб, кількість постраждалих може досягати до 13 осіб, ще 4 людини взяті в заручники. Число жертв може бути значно більше. Місцеві ЗМІ повідомляють про підрив двох смертників в мавзолеї і парламенті.