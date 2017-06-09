Трамп звинуватив Комі в розкритті секретної інформації

Президент США Дональд Трамп після виступу Джеймса Комі в Сенаті по "російській справі" заявив, що екс-директор ФБР розкриває секретні дані.

"Незважаючи на таку велику кількість помилкових заяв і обману, (настала, - ред.) повна і остаточна відплата... І, ух ти, Комі розкриває секретну інформацію", - написав Трамп на сторінці в Twitter.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 червня 2017 р.

Нагадаємо, раніше адвоката Трампа Марк Касовіц заявив, що Комі є одним з джерел витоків інформації в ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН раніше, колишній директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі стверджує, що Росія втрутилася в президентські вибори в США. Про це він заявив під час відкритих слухань комітету Сенату США з розвідки, який веде розслідування щодо втручання росії у вибори. У той же час він упевнений, що в результаті дій Росії голосу під час виборів не були змінені.