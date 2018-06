Трамп звинуватив Комі в розкритті секретної інформації

Президент США Дональд Трамп після виступу Джеймса Комі в Сенаті по "російській справі" заявив, що екс-директор ФБР розкриває секретні дані.

"Незважаючи на таку велику кількість помилкових заяв і обману, (настала, - ред.) повна і остаточна відплата... І, ух ти, Комі розкриває секретну інформацію", - написав Трамп на сторінці в Twitter.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!