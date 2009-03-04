За січневе відключення Газпрому доведеться багато заплатити?

Греція, Румунія, Угорщина ставлять питання перед «Газпромом» про компенсації за недоотриманий газ на початку року.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив російський опозиціонер, директор інституту енергетичної політики Володимир МІЛОВ.

«Такі вимоги будуть. Мені відомо, що перед «Газпромом» вже ставлять питання про компенсації Греція, Румунія, Угорщина. Упевнений, висувати претензії будуть і інші газові компанії і держави», - сказав В.МІЛОВ.

Крім цього, він вважає, що питання про компенсації з Болгарією не врегульовано - просто знято публічну гостроту цієї теми.

«Болгарія продовжить вимагати компенсації від Росії», - впевнений він.

В.МІЛОВ відзначив, що з багатьма постсоціалістичними країнами досі не до кінця врегульовано юридичні питання. Наприклад, тій самій Болгарії юридично буде не просто добитися компенсацій, тим паче, що газ туди також поставляє посередник.

«Тому історія з компенсаціями буде довгою, і, вважаю, «Газпрому» в результаті доведеться заплатити доволі багато», - сказав він.

В.МІЛОВ наголосив, що заяви Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА про те, що покрити всі компенсації повинна Україна, не обгрунтовані.

«З юридичного погляду це не має жодних підстав, тому що «Газпром» має прямі двосторонні зобов`язання перед тими європейськими країнами, куди він поставляє газ. Треті сторони в контракті не беруть участі. «Газпром» намагається пояснити те, що відбувається, форс-мажорними обставинами. Але в юридичній практиці невиконання зобов`язань третіми сторонами не визнається форс-мажором. Форс-мажор – це революції, війни, стихійні лиха», - сказав експерт.

Він переконаний, що за юридичною логікою «Газпром» зобов`язаний взяти всі компенсації на себе, хоча надалі він може подати до суду регресний позов проти України і добитися повернення частини втрат, але це вже окреме питання.

Експерт оцінює сумарний обсяг вимог з боку постраждалих країн у 2 млрд. дол. - на суму, на яку не було поставлено газ.

«Якби я був топ-менеджером «Газпрому», я б резервував саме такі кошти для виплат компенсацій. Та й ті контракти, про які мені відомо, передбачають розмір штрафів за недопоставлений газ, в обсягу вартості цього газу», - сказав він.