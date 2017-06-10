Помер актор, який першим зіграв Бетмена

Актор Адам Уест, який першим виконав роль Бетмена, помер у Лос-Анджелесі у США у віці 88 років. Про це повідомляє Новое время з посиланням на The Hollywood Reporter.

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Останнім часом Уест страждав від лейкемії. Він пішов з життя в оточенні близьких.

Актор виконав роль Бетмена в однойменному телесеріалі. Його показували в США з 1966 по 1968 роки.

Також Уест озвучував одного з персонажів Гріффінів - мера з такими ж, як у нього, іменем і прізвищем.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня, на 90-му році життя помер американський актор Роджер Мур, який зіграв Джеймса Бонда у семи фільмах.