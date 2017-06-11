Генпрокурор США, що зустрічався з послом РФ, виступить в Сенаті на слуханнях щодо Росії

Генеральний прокурор США Джеф Сешнс вирішив виступити перед комітетом з розвідки сенату США у зв'язку зі свідченнями екс-глави ФБР Джеймса Комі.

Про це Сешнс повідомив в листі сенатора Річарда Шелбі, передає «Бі-бі-сі».

Раніше він планував взяти участь у слуханнях з бюджетних питань у комітеті сенату з асигнувань, але змінив свої плани у зв'язку з виступом екс-глави ФБР 8 червня.

У своєму листі генпрокурор назвав комітет з розвідки сенату, який розслідує факти ймовырного втручання Росії у президентські вибори в США, "найбільш підходящим майданчиком" для розгляду питань, що виникли після виступу Комі.

У четвер колишній глава ФБР під присягою звинуватив президента США Дональда Трампа в наклепі на бюро розслідувань. На думку Комі, слова президента про те, що ФБР не справляється зі своєю роботою, - брехня.

У листі Сешнса не уточнюється, чи дасть він публічні свідчення, або слухання пройдуть за закритими дверима.

Трамп звільнив Комі 10 травня, заявивши, що той "не в змозі ефективно керувати бюро". Опозиція припустила, що звільнення глави ФБР пов'язано з розслідуванням зв'язків кампанії Трампа з Росією, яким керував Комі.

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Екс-глава ФБР на слуханнях у сенаті заявив, що раніше Трамп неодноразово хвалив його за "хорошу роботу". На думку Комі, його звільнення було спробою вплинути на хід розслідування зв'язків кампанії Трампа з Росією.

"Я знаю, що мене звільнили у зв'язку з розслідуванням. Це якимось чином тиснуло на Трампа і дратувало його", - сказав Джеймс Комі.

За його словами, під час однієї із зустрічей президент вимагав від нього лояльності а також висловлював надію, що ФБР зможе припинити розслідування выддносноі екс-радника Трампа з безпеки Майкла Флінна.

Після виступу Комі адвокат Трампа Марк Касовіц заявив, що президент ніколи не вимагав від Комі лояльності і не просив припинити розслідування стосовно Флінна.

Майкл Флінн пішов у відставку в лютому 2017 року, коли стало відомо, що він давав керівництву неповну інформацію про свої зустрічі з послом Росії в США Сергієм Кисляком.

З послом зустрічався в тому числі і Джеф Сешнс. Він взяв самовідвід від розслідування будь-яких справ, пов'язаних з обвинуваченням Росії у втручанні в американські вибори.