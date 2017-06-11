Партія Макрона впевнено перемагає у першому турі парламентських виборів у Франції – екзит-пол

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Республіко, вперед!" впевнено перемагає у першому турі виборів до Національних зборів Франції (нижня палата парламенту - Національної асамблеї).

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного соціологічною компанією Ipsos, який був представлений в прямому ефірі телеканалу France24.

Зокрема, згідно з результатами опитування в усіх мажоритарних округах, за партію "Республіко, вперед!" проголосували 32,2% виборців, за партію "Республіканці" - 21,5%, ультраправу партію "Національний фронт" підтримали 14%, партію "Нескорена Франція" - 11%, Соціалістичну партію - 10,2%.

Інші кандидати набирають 3,3%.

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Таким чином, очікується, що кандидати від партії Макрона отримають у парламенті 390-430 мандатів, "Республіканці" - 85-125, соціалісти - 20-35, "Нескорена Франція" - 11-21, "Національний фронт" - 3-10, інші сили - 7-12 місць.

Якщо жоден кандидат не отримає у першому турі понад 50% голосів в окрузі, тоді відбудеться другий тур, у який вийдуть два найкращі кандидати першого туру.

Другий тур виборів відбудеться 18 червня.

Загалом у Національних зборах Франції 577 місць.

Також відзначається невисока явка виборців. Останні дані щодо явки представлені станом на 17.00 за місцевим часом (18.00 за Києвом). Зокрема, на той час явка виборців становила 40,75%.