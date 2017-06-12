Хакери розмістили фільм "Він вам не Дімон" на двох російських державних сайтах

На офіційному сайті Комітету з питань законності, правопорядку й безпеки уряду Санкт-Петербурга 11 червня опублікували фільм-розслідування "Він вам не Дімон", присвячений можливій причетності прем'єр-міністра Дмитра Медведєва до корупції, передає Радіо Свобода.

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Під фільмом невідомі залишили запис: «Ці люди крадуть наші гроші, садять у тюрми випадкових та невинних людей, використовуючи правоохоронні органи як псів на ланцюгу, а їхні злочини сходять їм з рук. Ці люди повністю дискредитували такі поняття як «Демократія», «Право» і «Свобода слова».

До 18-ї години публікація була видалена.

У той же день фільм також був опублікований на сайті прокуратури Ярославської області. Ролик супроводжувався текстом: «Прокуратура Ярославля закликає громадян не піддаватися на провокації та не ходити на несанкціоновані заходи! Сидіть вдома. Швидше ми вас посадимо, а не Дімона».

Пізніше у відомстві заявили про хакерську атаку.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня пройшов антикорупційний мітинг відразу в декількох містах Росії після публікації розслідування ФБК "Він вам не Дімон". У ході мітингу було затримано близько тисячі осіб. Кілька учасників мітингу були запідозрені в застосуванні насильства по відношенню до поліцейських.