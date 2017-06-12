У Росії в ДТП загинули 11 православних паломників

В результаті ДТП за участю пасажирського автобуса в Забайкальському краї загинули 11 осіб, передає РБК з посиланням на офіційні дані.

Аварія сталася на 702-му кілометрі автодороги Іркутськ - Чита в 7 кілометрах на захід від селища Хохотуй.

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Автобус Kia Grandbird з'їхав на узбіччя дороги та перекинувся. Десять осіб, серед яких 9 - жінки, загинули на місці. Ще один постраждалий помер у лікарні.

За даними російських ЗМІ, група паломників поверталася з села Урлук від обителі преподобного Варлаама.

Як повідомила Російська служба Бі-бі-сі, всього в автобусі було близько 50 чоловік. Не менше половини з них отримали травми.

"Перевіряється інформація про дотримання водієм режиму праці і відпочинку, оскільки пасажири, що вижили, повідомляли про втомлений стан водія, передбачається, що він міг втратити контроль над дорогою, заснувши за кермом", - розповіли журналістам у транспортній службі Забайкалля.