У Москві на мітингу затримали ще одного опозиціонера (фото)
Російського опозиціонера Іллю Яшина везуть до поліцейського відділку.
У Москві під час акції протесту затримали Іллю Яшина, російського опозиціонера. Про це у своєму Twitter повідомив Ілля Галієв, додавши відповідне фото.
Яшин @IlyaYashin, мы с тобой! #12июня#деньроссииpic.twitter.com/Ftp3HHprjX— Илья Галиев (@i_galiev) June 12, 2017
Яшина забрали до автозаку разом з провокатором Ігором Бекетовим, що трощив меморіал Нємцова, проте його потім відпустили.
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Наразі затриманих опозиціонерів везуть до поліцейського відділку.
В автозаке со мной провокатор Тарасевич, громивший мемориал Немцова. Прыгнул на меня с кулаками исподтишка, но пару раз огреб с правой. pic.twitter.com/L84798mAiY— Илья Яшин (@IlyaYashin) June 12, 2017
Провокатора Тарасевича отпустили из автозака после вмешательства кого-то из офицеров. Стоит теперь на улице и мирно беседует с омоновцами. pic.twitter.com/slD4VfsihT— Илья Яшин (@IlyaYashin) June 12, 2017
У парней в нашем автозаке боевой настрой) Везут в отдел полиции pic.twitter.com/CYC2TmOpWw— Илья Яшин (@IlyaYashin) June 12, 2017
Як повідомляв УНІАН, у Москві поліція проводить затримання на вулиці Тверській, куди російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян вийти на несанкціонований мітинг.
Самого Навального силовики затримали після виходу з будинку.