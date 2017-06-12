У Москві на мітингу затримали ще одного опозиціонера (фото)

15:49, 12 червня 2017
Світ
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Російського опозиціонера Іллю Яшина везуть до поліцейського відділку.

Яшина затримали у Москві / фото twitter.com/i_galiev

У Москві під час акції протесту затримали Іллю Яшина, російського опозиціонера. Про це у своєму Twitter повідомив Ілля Галієв, додавши відповідне фото.

Яшина забрали до автозаку разом з провокатором Ігором Бекетовим, що трощив меморіал Нємцова, проте його потім відпустили. 

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Наразі затриманих опозиціонерів везуть до поліцейського відділку. 

Як повідомляв УНІАН, у Москві поліція проводить затримання на вулиці Тверській, куди російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян вийти на несанкціонований мітинг.

Самого Навального силовики затримали після виходу з будинку.

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Теги: #затримання Яшина#протести у Москві