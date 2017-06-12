У Москві на мітингу затримали ще одного опозиціонера (фото)

У Москві під час акції протесту затримали Іллю Яшина, російського опозиціонера. Про це у своєму Twitter повідомив Ілля Галієв, додавши відповідне фото.

Яшина забрали до автозаку разом з провокатором Ігором Бекетовим, що трощив меморіал Нємцова, проте його потім відпустили.

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Наразі затриманих опозиціонерів везуть до поліцейського відділку.

В автозаке со мной провокатор Тарасевич, громивший мемориал Немцова. Прыгнул на меня с кулаками исподтишка, но пару раз огреб с правой. pic.twitter.com/L84798mAiY — Илья Яшин (@IlyaYashin) June 12, 2017

Провокатора Тарасевича отпустили из автозака после вмешательства кого-то из офицеров. Стоит теперь на улице и мирно беседует с омоновцами. pic.twitter.com/slD4VfsihT — Илья Яшин (@IlyaYashin) June 12, 2017

У парней в нашем автозаке боевой настрой) Везут в отдел полиции pic.twitter.com/CYC2TmOpWw — Илья Яшин (@IlyaYashin) June 12, 2017

Як повідомляв УНІАН, у Москві поліція проводить затримання на вулиці Тверській, куди російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян вийти на несанкціонований мітинг.

Самого Навального силовики затримали після виходу з будинку.