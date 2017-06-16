У США за бійку видали ордери на арешт охоронців Ердогана

У Вашингтоні поліція видала ордери на арешт 12 громадян Туреччини та двох громадян Канади, яких звинувачують у нападі на протестувальників під турецьким посольством 16 травня. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними поліції Вашингтона, ордери стосуються 9 агентів турецької служби безпеки, трьох офіцерів турецької поліції та двох громадян Канади. Сам Ердоган уже розкритикував це рішення влади США і назвав його незаконним.

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16 травня під час візиту до Вашингтона президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана під посольством цієї країни сталася бійка між охоронцями посольства і прихильниками президента Реджепа Тайїпа Ердогана та курдськими і вірменськими протестувальниками. За даними поліції, участь у бійці брали також агенти з оточення самого Ердогана.

У посольстві Туреччини тоді заявили, що протестувальники є членами забороненого у цій країні угруповання «Робітнича партія Курдистану».

За даними поліції Вашингтона, всього у цій справі – 18 фігурантів, зокрема – двоє громадян Канади і четверо громадян США.