У Сирії смертник підірвався біля мечеті

В Ідліб на півночі Сирії терорист-смертник підірвався в автомобілі біля мечеті. За даними місцевих ЗМІ, атака була здійснена у мечеті Абі Зір Аль-Гаффари, пише Корреспондент.net.

Також повідомляється про загиблих і поранених серед мирного населення, проте точна кількість не називається. Метою терориста був ісламський проповідник саудівського походження Абдулла аль-Махайсини.

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Раніше повідомлялося, що в результаті повітряних ударів міжнародної коаліції під командуванням США 21 мирний житель загинув в сирійській Ракка, де знаходиться самопроголошена столиця терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).