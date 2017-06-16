У Сирії смертник підірвався біля мечеті
Метою терориста був ісламський проповідник саудівського походження.
В Ідліб на півночі Сирії терорист-смертник підірвався в автомобілі біля мечеті. За даними місцевих ЗМІ, атака була здійснена у мечеті Абі Зір Аль-Гаффари, пише Корреспондент.net.
Також повідомляється про загиблих і поранених серед мирного населення, проте точна кількість не називається. Метою терориста був ісламський проповідник саудівського походження Абдулла аль-Махайсини.
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Раніше повідомлялося, що в результаті повітряних ударів міжнародної коаліції під командуванням США 21 мирний житель загинув в сирійській Ракка, де знаходиться самопроголошена столиця терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).
#Idlib | Assassination attempt on Abdullah al-Muhaysini in Idlib pic.twitter.com/nppsMKiiYT— Syria Today (@todayinsyria) June 16, 2017