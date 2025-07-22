Вони не знають чи президент підписав ухвалений парламентом закон щодо розподілу функцій між ГПУ, НАБУ та САП.

Не відомо чи президент України Володимир Зеленський вже підписав ухвлений парламентом закон, де йдеться про функції і взаємодію між Генпрокуратурою, НАБУ та САП. Про це сказали голова Служби безпеки України Василь Малюк та Генеральний прокурор України Руслан Кравченко на спільному брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

Кравченко зазначає, що був на зустрічах і працював, тому не знає чи закон підписаний.

"Я також не готовий сказати, до речі, яка доля того закону. Але повірте ми будемо працювати на тому полі, яке нам дає законотворець. Можливо підпише президент, а можливо не підпише. Якби там не було, а ми за закон і за справедливість", - наголосив Малюк.

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Голова СБУ зазначив, що ми живемо в правовій державі, де основим законом є Конституція України.

"Ніхто нікого не ліквідував. Я не депутат і не законотворець. Те, що вони голосували, то це питання до нардепів і краще запитати у них - це буде логічно і вони дадуть якісь деталі. Наскільки я розумію, це просто повернення до Конституції. І САП, і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати", - наголосив Малюк.

За його словами, вони і далі будуть незалежні. Він додав:

"Але є Генеральний прокурор по Конституції один в країні. І не може бути якогось дубляжа і тавтології в цьому питанні. Я думаю, що саме цим керувались наші законотворці. І робилося це якраз задля посилення якогось, і для балансів противаг, контролю якогось і не допущення того, щоб раптом ультимативно орган перетворився в якогось монстра".

Він вважає, що Кравченко може підкинути НАБУ та САП якісь нові ідеї, маючи досвід обвинувачення Януковича.

"Я б не робив з цього якихось негативних висновків", - наголосив Малюк.

Кравченко підкреслив, що необхідно виконувати закони, які ухвалені Верховною Радою. Він спитав у журналістів:

"Є підозра, що НАБУ і САП втратить незалежність? А чому?"

За його словами, йому ці органи не підпорядковуються.

"НАБУ точно не підпорядковується. А щодо САП, то у зв’язку зі змінами , ми одна система. САП, відповідно до закону України "Про прокуратуру", як був, так і залишається в статусі департаменту. Був і є. І ми будемо однієєю сім’єю. Вони будуть працювати по своїх окремих провадженнях, а ми по своїм. І будемо один одному допомагати", - наголосив генпрокурор.

Закон про НАБУ і САП

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

За відповідне рішення проголосувало 263 депутата.

Як пише Transparency International Ukraine, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам. Крім того, як зазначають в організації, генпрокурор стане фактичним керівником САП. Він зможе передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам, надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки та самостійно закривати справи за підозрою топ-чиновників.

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