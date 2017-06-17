Британські археологи знайшли забуте місто в Ефіопії

На сході Ефіопії британські археологи виявили забуте місто Харла, побудоване у Х столітті до нашої ери.

Як повідомляє Російська служба ВВС, всередині міста виявлено мечеть XII століття.

Як розповів професор Тімоті Інсолл із Ексетерського університету в Британії, місто Харла було регіональним ремісничим і торговельним центром.

За його словами, ремісники міста спеціалізувалися на виготовленні біжутерії та ювелірних виробів.

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"Населення Харли було змішаним і складалося з іноземців і місцевих, які вели торгівлю з іншими країнами регіону Червоного моря, Індійського океану і, можливо, навіть Аравійської затоки. Виявлені артефакти були привезені в місто з Мадагаскару, Мальдівських островів, із Ємену і Китаю. Це відкриття перевертає наше уявлення про торгівлю в цій забутій археологами частині Ефіопії", - зазначив професор Інсолл.

Археологи мають намір провести аналіз приблизно 300 тіл із місцевого кладовища, аби дізнатися, що їли в давнину люди.

Розкопки продовжаться наступного року.