США не виключають переговорів із помірними талібами

Президент США Барак ОБАМА не виключає можливості проведення переговорів між представниками Міжнародних сил зі сприяння безпеці в Афганістані й помірними членами руху "Талібан".

Як повідомляє NEWSru, про це президент США заявив в інтерв`ю газеті New York Times.

У своєму інтерв`ю Б.ОБАМА констатував, що американські війська поки не можуть досягти перемоги в боротьбі із залишками руху "Талібан" і терористами в Афганістані.

Як нагадує видання, в ході передвиборної кампанії Б.ОБАМА висловлювався на користь вивчення можливості ведення переговорів із деякими польовими командирами незаконних збройних формувань Афганістану з метою переконати їх відійти від найбільш радикальних елементів опору.

В інтерв`ю президент припустив, що подібна форма примирення, яка принесла користь в Іраку, в принципі може стати "важливою ініціативою" і в Афганістані. "Якщо говорити з генералом ПЕТРЕУСОМ (голова Центрального командування збройних сил США), то, за його словами, успіх в Іраку багато в чому залежав від підтримки контактів із особами, яких ми (в принципі) прирівнювали б до ісламських фундаменталістів. Але вони були готові співробітничати з нами, тому що абсолютно відвернулися від "Аль-Каїди" через її тактику в Іраку", - цитує газета слова президента.

Разом із тим, Б.ОБАМА зазначив, що в Афганістані контакти з помірним крилом опору можуть виявитися набагато менш успішними, ніж в Іраку. "Ситуація в Афганістані складніша. Цей регіон менш керований, племена там численні й часом діють із протилежних мотивів", - пояснив президент.

*** До складу Міжнародних сил зі сприяння безпеці в Афганістані входять 56,4 тис. осіб із 26 країн НАТО і 15 держав-партнерів, зокрема 24,9 тис. американців. Ще близько 13 тис. американських військових діють самостійно. 17 лютого президент Б.ОБАМА розпорядився до літа направити туди додатково 17 тис. солдатів і офіцерів.

З жовтня 2001 року США втратили в Афганістані 588 осіб убитими, ще 2,7 тисяч зазнали поранень.