У США засуджена іранка за продаж приладів нічного бачення

Американський суд засудив громадянку Ірану до п`яти років і трьох місяців в`язниці за спробу продажу партії приладів нічного бачення до Ірану, повідомляє Лента.ру з посиланням на інтернет-видання штату Флорида SunSentinel.

Федеральний суддя міста Форт-лодердейл визнав винною 31-річну іранку Шахрезаду Мір Голіхан (Shahrazad Mir Gholikhan) в спробі постачання 3500 приладів нічного бачення до Ірану, що є забороненим американським ембарго щодо цієї країни.

Повідомляється, що Шахрезада Мір Голіхан захищала себе в суді самостійно, без допомоги адвоката. Прокурор вимагав для підсудної 10 років позбавлення волі, проте суддя Джеймс Кон (James Cohn) заявив, що підсудна заслуговує послаблення, оскільки постала перед американським судом добровільно. Вона та її чоловік Махмуд Сейф (Mahmoud Seif) були заарештовані в Австрії в 2004 році: у Відні вони одержали від якогось американського чиновника зразок приладу нічного бачення.

Влада Австрії дозволила парі повернутися до Ірану, проте, як зазначає SunSentinel, в 2007 році Шахрезада Мир Голіхан добровільно прибула в США, щоб постати перед американським судом за звинуваченням у замаху на національну безпеку країни. Чим було викликано таке рішення Шахрезади Мір Голіхан, у якої в Ірані залишилися дві 12-річні доньки, видання не уточнює.