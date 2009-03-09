У Латвії посилені вимоги до використання державної мови

20:25, 09 березня 2009
Світ
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Рівень безробіття в країні – 10%

Згідно з прийнятим новим правилам про порядок перевірки знань латиської мови, штраф за недостатнє використання державної мови на робочому місці збільшується до 100 доларів. Аж до двірників і екстрасенсів розширюється коло професій, що підлягають атестації, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Для роботодавців, які уклали договір з тим, хто не знає держмови, теж штраф, а при повторних порушеннях - аж до звільнення і позбавлення ліцензії на підприємництво.

Рівень безробіття в Латвії досяг 10 відсотків. На одне робоче місце по 40 претендентів. На думку російськомовних депутатів сейму, ці правила - ніщо інше як дискримінація і протекціонізм за мовними і національними ознаками. Депутати від об`єднання "Центр згоди" звернулися до Конституційного суду, а парламентська фракція "За права людини в єдиній Латвії" надіслала свої заяви до ООН і ОБСЄ.

Тим часом почалися рейди Центру держмови. Атестації підлягають 10 відсотків працюючих, тобто під загрозою звільнення близько 70 тисяч російськомовних мешканців Латвії, підсумовує Радіо Свобода.

 

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