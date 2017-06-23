Фейковий запис "російського обстрілу" в Сирії для Путіна підготували в Генштабі

Відеозапис, який президент Росії Володимир Путін показав американському режисерові Оліверу Стоуну в багатосерійному фільмі The Putin interviews як роботу російської авіації в Сирії, був підготовлений одним з управлінь головного оперативного управління Генерального штабу. Про це повідомляє РБК з посиланням на джерело, близьке до Міністерства оборони, а також співрозмовника, близького до Кремля.

Як розповіли співрозмовники видання, Кремль попросив прес-службу Міноборони підготувати дані для президента. Після цього запит направили одному із заступників начальника Головного оперативного управління Генштабу Сергію Рудському. РБК зазначає, що офіційно у Рудського один заступник, Віктор Позніхір, але насправді їх двоє - другого звуть Ігор Дилевський.

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Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков на питання про те, чи відправляла прес-служба президента відеокадри у Міноборони, відповів, що «цьому немає необхідності». На уточнююче запитання РБК, хто ж тоді попросив підготувати відео, Пісків відповідати відмовився.

Міноборони Росії також поки не дало свій коментар.

Як повідомлялося, в серіалі «Путін» американського режисера Стоуна російський президент показав відео, де, за його словами, зафіксована «робота» авіації РФ в Сирії.

Разом з тим журналісти з'ясували, що насправді на тому відео американський вертоліт «Апач» атакує талібів в Афганістані в 2009 році. При цьому на американське відео, показане Путіним під виглядом російського, накладені переговори пілотів російською мовою.