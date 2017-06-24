Іванку Трамп викликають до суду за підозрою в крадіжці

Дочку президента США Дональда Трампа Іванку викликали в суд. Вона повинна дати свідчення, оскільки її компанію IT Collection LLC звинувачують у крадіжці дизайну туфель іншого бренду.

Відповідну постанову виніс суд у Нью-Йорку, повідомляє Російська служба ВВС.

"Публічні заяви Іванки Трамп про активну і всеохоплюючу участь в управлінні брендом призводять до розумного висновку про те, що взуття не може бути вироблене без її схвалення. В такій ситуації доречно, щоб Іванка Трамп дала свідчення", – йдеться в постанові суду.

При цьому суддя відхилила доводи захисту про те, що дочка Трамп занадто зайнята, щоб відповісти на запитання по цій справі через роботу "високопоставленим чиновником" в Білому домі.

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Втім, суддя врахувала зайнятість Іванки і погодилася на те, щоб вона дала свідчення у Вашингтоні. Також суддя обмежила час допиту двома годинами. На допит Іванка повинна з'явитися до кінця жовтня 2017 року.

Позов до Іванки Трамп і, зокрема, її компанії IT Collection LLC подала італійська компанія Aquazzura. У компанії вважають, що Іванка скопіювала дизайн їх босоніжок Wild Thing вартістю майже 800 доларів.