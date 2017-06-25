На популярному гірськолижному курорті в Індії на канатній дорозі впала кабіна, є загиблі

Семеро людей загинули в результаті падіння кабіни канатної дороги на популярному гірськолижному курорті на півночі Індії, повідомляє газета India Today.

Крім того на місці пригоди близько ста чоловік чекають евакуації. Повідомляється, що через сильний вітер дерево впало на трос канатної дороги, в результаті чого кабіна впала на землю.

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Серед загиблих - сім'я з чотирьох осіб і їх гід. Повідомляється, що зараз проводиться операція з порятунку людей, що знаходяться в інших кабінах. Гульмарг – популярний гірськолижний курорт у Гімалаях в штаті Джамму і Кашмір.

Як повідомляв УНІАН раніше, через сильні зливи в Гватемалі зійшли зсуви гірських порід, у результаті яких загинули не менше 11 осіб.

Зійшли зсуви в місті Сан-Педро-Солома департаменту Уеуетенанго. Відзначається, що в місті під масами гірських порід виявилися будівлі та автомобілі, більшість загиблих - це пасажири одного автобуса. Зараз на місці ведуться пошуково-рятувальні роботи.