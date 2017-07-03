З’явилось відео провального запуску китайської ракети-носія "Великий похід-5"

У мережі з’явилось відео провального запуску Китаєм ракети-носія "Великий похід-5". Відео опублікував китайський телеканал CGTN.

Перший запуск ракети в листопаді 2016 року відбувся успішно.

Як повідомляв УНІАН раніше, запуск найпотужнішої нині ракети-носія китайського виробництва "Великий похід-5" з космодрому в провінції Хайнань пройшов невдало.

Про те, які проблеми виникли під час запуску, та про їхні причини не повідомляється. Ракета повинна була вивести на орбіту супутник зв'язку. Планувалося, що нинішній запуск стане останнім випробуванням для цієї ракети-носія перед тим, як за її допомоги в космос буде відправлено китайський місячний зонд.