Китай провалив запуск своєї найпотужнішої ракети-носія "Великий похід-5" – ЗМІ

Запуск найпотужнішої нині ракети-носія китайського виробництва "Великий похід-5" з космодрому в провінції Хайнань пройшов невдало. Про це в неділю, 2 липня, повідомляє інформагенція "Сіньхуа", передає DW.com.

Про те, які проблеми виникли під час запуску, та про їхні причини не повідомляється. Ракета повинна була вивести на орбіту супутник зв'язку.

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Планувалося, що нинішній запуск стане останнім випробуванням для цієї ракети-носія перед тим, як за її допомоги в космос буде відправлено китайський місячний зонд.

Перший запуск "Чанчжен-5" в листопаді 2016 року відбувся успішно. Як зазначає агентство dpa, експерти порівнюють потужність китайської ракети із нині найпотужнішою американською ракетою Delta IV Heavy.