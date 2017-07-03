Президент Південної Кореї розповів про "останній шанс" для КНДР

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін на зустрічі з колишнім президентом США Бараком Обамою заявив, що у КНДР залишився останній шанс вступити в діалог з іншими країнами світу. Про це повідомляє Reuters.

«Президент Мун розповів, що він розмовляв з Дональдом Трампом щодо використання санкцій та тиску для того, щоб вирішити північнокорейську ракетну і ядерну проблему, — повідомив прес-секретар південнокорейського лідера Юн Чан Йон. — Мова йшла також про те, що паралельно необхідно вести діалог. Це остання можливість для Північної Кореї розпочати переговори».

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Обстановка на Корейському півострові залишається напруженою після того, як Пхеньян успішно завершив випробування балістичних ракет 12 лютого 2017 року. Це вже не перший випадок демонстрації сили з боку КНДР. У 2016-му Північна Корея запустила більше 20 ракет, а також провела два ядерні випробування, які порушують резолюції Радбезу ООН.