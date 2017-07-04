У Петербурзі загорілася плавуча атомна станція - ЗМІ

На "Балтійському заводі" у Петербурзі загорілася побудована плавуча атомна електростанція "Академік Ломоносов", зупинили поширення вогню на площі 16 квадратних метрів. Про це повідомляє "РІА Новости" з посиланням на джерело в екстрених службах.

"Атомні реактори на станції ще не встановлені, паливо не вивантажене. Пожежа наразі локалізована на площі 16 квадратних метрів, постраждалих, за попередніми даними, немає. Йде гасіння", — сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, ситуація під контролем. Офіційного підтвердження цієї інформації у РІА Новости поки не має.

На самому Балтійському заводі запевняють, що було лише задимлення, а співробітники МНС приїжджали вхолосту, передає "Фонтанка".

У прес-службі заводу запевнили, що займання не було: йдеться про задимлення на одному з майданчиків, з яким співробітники впоралися самі до приїзду пожежників.